Zoo festeja nascimento de macaco muriqui

Curitiba - O casal de muriquis Fernanda e Aguirre teve o terceiro filhote nascido no Zoológico de Curitiba há cerca de um mês e agora foram liberadas as primeiras imagens do novo integrante da família. Isso acontece porque o contato humano com o filhote é mínimo, já que a espécie de primatas é uma das mais ameaçadas do mundo.

E é por isso, conta o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, ainda não foi possível se aproximar o suficiente para saber se o filhote de muriqui é macho ou fêmea. “Não queremos atrapalhar o comportamento natural dos animais e, nos primeiros meses, o filhote fica quase o tempo todo agarrado e protegido pela mãe”, explica Evaristo.

A intenção da equipe do zoológico, que tem um trabalho voltado à conservação de diversas espécies, é incentivar a reprodução dos primatas.

No Brasil, além de Curitiba, apenas o Zoo de Sorocaba mantém grupos reprodutivos de muriquis, espécie também chamada de mono-carvoeiro, o maior primata das Américas.