Zeladoras ameaçam greve

A partir de segunda-feira os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) poderão ter as atividades interrompidas em Cascavel. As zeladoras terceirizadas ameaçam greve geral em função do atraso dos salários pela empresa responsável pela contratação.

Os depósitos deveriam ter sido feitos na segunda-feira passada, porém, até agora nenhuma das 170 zeladoras recebeu o salário. “Só hoje [ontem] atendi mais de cem ligações de servidoras que estão preocupadas. A situação é complicada”, afirma Daiane Paes, auxiliar administrativo do Siemaco (Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza).

Hoje as zeladoras pretendem assinar termo de adesão à greve, a partir das 8h30, na sede do Sindicato, para cumprir com os trâmites legais da greve - mantida até que os salários sejam depositados. O rendimento mensal das zeladoras é de R$ 1.076, além de vale-alimentação de R$ 385.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informa que os pagamentos para a empresa RR Serviços foram efetuados dentro do prazo contratual. Também informa que “a empresa já foi notificada para a realização imediata do pagamento dos

Empresa cobra repactuação

A empresa responsável pelos salários das zeladoras é de Curitiba e mantém contrato com a prefeitura desde 2014. A cobrança da empresa é por uma repactuação dos valores da contratação. “Estamos com acúmulo seguido de prejuízos, trabalhando no vermelho. Fizemos vários pedidos de repactuação dos contratos, todos negados. Logo em 2015 houve dissídio e não tivemos a adequação”, argumenta o gerente da empresa, Rodrigo Ribeiro.

Ele garantiu que na segunda-feira (13) os salários serão depositados nas contas das zeladoras.