Yamaha WR450F campeã no 26º Rali dos Sertões

Ao guidão de uma Yamaha WR450F, Ricardo Martins venceu a edição 2018 do Rali dos Sertões na categoria Super Production e conquistou a segunda colocação na classificação geral entre as motos. Foram sete dias de competição em um trajeto bastante duro e desafiador que teve início em Goiânia (GO) e, depois de 3.613 quilômetros percorridos, terminou em Fortaleza (CE) no último sábado.

Ricardo Martins, que já havia sido campeão na categoria Marathon no Rali dos Sertões de 2011, se emocionou ao receber a bandeirada final e conquistar seu título inédito na categoria Super Production.

“Depois de alguns problemas em anos anteriores, com quedas fortes, e da experiência extrema no Dakar, eu precisava completar este rali. Chegar já é uma vitória, e conquistar o título da Super Production tem um gosto especial! Estou muito feliz com o resultado”, exclama Martins.