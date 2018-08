Votos “agro” ganham espaço na disputa eleitoral

Cascavel - A disputa dos votos “agro” tende a ser grande por parte dos candidatos nestas eleições - visto a importância do setor para a economia do Estado. Tanto que ao ser considerada polo do agronegócio paranaense, Cascavel torna-se centro de campanha.

Hoje o deputado Marcio Pacheco (PPL), policial federal que busca a reeleição, apresenta a candidatura oficial às 19h30 no Espaço Tália - ao lado do Recanto Marista (Rua Medianeira, 879), no Bairro Cataratas. Estão confirmados os candidatos ao governo Jorge Bernardi (Rede) e Juliano Murbach (PPL), além de Flávio Arns (Rede) e Vilson Basso, senador e primeiro suplente, e Luiz Adão (DC) senador.

Já na sexta-feira Adelino Ribeiro lança oficialmente a candidatura a deputado estadual pelo PSL, no Clube Tuiuti, às 19h30, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, também prestigiará o evento.

Domingo é a vez dos emedebistas se apresentarem aos eleitores do oeste do Paraná: João Arruda, candidato ao governo do Paraná, estará às 10h na Asservel (Rua das Palmeiras, 4.026), no Bairro Coqueiral, ao lado da vice Eliana Cortez. Os candidatos ao Senado Roberto Requião (MDB) e Nelton Friedrich (PDT) acompanham a solenidade.

Para o dia 30 está marcado o lançamento da campanha do deputado André Bueno (PDT), às 19h, BlakCap Eventos (Rua Pio XII, 188), no Bairro Neva. O presidente da Câmara de Vereadores, Gugu Bueno, lançará candidatura pelo PR a deputado estadual dia 1º de setembro, no CTG, Parque de Exposições Celso Garcia Cid, 9h.