Voo Campo Grande-Foz ligará os maiores destinos de ecoturismo do Brasil

Com saídas diárias às 19h, voo fará trecho Campo Grande x Foz e, a volta será às 8h30 (Foto: Adilson Borges)

Já está sendo comercializado pela Azul Linhas Aéreas o novo voo direto entre a capital de Mato Grosso do Sul e Foz do Iguaçu, com início da operação marcada para a segunda quinzena de dezembro.

A rota, que liga diretamente os dois principais destinos de ecoturismo do Brasil, é uma reivindicação antiga do trade turístico de Mato Grosso do Sul, pois vai facilitar a entrada de turistas estrangeiros que vêm da cidade paranaense em busca de destinos como Pantanal e Bonito, considerado o melhor destino de ecoturismo do País.