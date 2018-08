Volvo Cars lança no Brasil o XC40 T4

Depois de lançar no Brasil o XC40 nas versões Momentum e R-Design, a Volvo Cars apresenta a configuração de entrada T4, completando a linha 2019 de seu mais novo utilitário esportivo.

Eleito Carro do Ano na Europa em março, no Salão do Automóvel de Genebra – uma das premiações mais importantes do mundo –, o XC40 é produzido na fábrica de Ghent, na Bélgica. Com ele, a marca oferece ao consumidor, pela primeira vez em sua história, três utilitários esportivos globais (com o XC60 e o XC90) voltados ao segmento que mais cresce no mundo.

O XC40 é o primeiro modelo a utilizar a nova plataforma modular da Volvo Cars (CMA, Compact Modular Arquitecture). Ela será a base dos futuros veículos da série 40, incluindo carros totalmente eletrificados. Co-desenvolvida com a Geely, controladora da marca sueca, a CMA proporciona à fabricante a economia de escala necessária para esse segmento.

A versatilidade dessa plataforma modular permite reunir em um só automóvel design refinado, interior sofisticado e recursos ainda mais avançados de segurança e dirigibilidade, que colocam o XC40 como referência no segmento.

Exemplo disso são as medidas de um legítimo SUV, que se destacam de seus concorrentes. Em suas dimensões, o XC40 apresenta um grande entre-eixos de 2,70 m; 1,86 m de largura; 1,65 m de altura; e 4,42 m de comprimento, garantindo conforto e amplo espaço interno a todos os ocupantes.

Design jovial

O XC40 segue a expressão pura do design escandinavo, combinando robustez com visual elegante e refinado. O exterior combina um capô longo e largos para-lamas, que confirmam a presença imponente do modelo. A forte personalidade da dianteira, a exemplo do XC60 e do XC90, é expressada pelo mais avançado sistema de iluminação do segmento.

Na versão T4, o Volvo FULL LED System incorpora aos faróis do veículo as funções de nivelamento automático de acordo com a carga do carro; Active High Beam (AHB), com sistema automático que adapta a luz alta para evitar o ofuscamento em outros veículos; e Daytime Running Lights (DRL) com acendimento automático, no qual a luz diurna em formato "T" (Martelo de Thor) contribui para a visualização do veículo, mesmo em dias muito claros.

Na traseira, a lanterna característica se identifica com os novos SUVs da Volvo. Com feixes de LED, o conjunto ótico elevado apresenta um desenho marcante que invade a lateral da carroceria.

O interior do XC40 tem uma abordagem radicalmente nova para os porta-objetos. O engenhoso design de interiores oferece espaço de armazenamento mais funcional nas portas e sob o assento do motorista, além de uma lixeira removível no túnel do console central.

Para obter mais espaço de armazenamento nas portas do XC40, os designers retiraram os autofalantes do local e desenvolveram um subwoofer ventilado a ar de alta qualidade montado no painel, criando espaço suficiente no compartimento para acomodar um laptop e um tablet, ou algumas garrafas de água.

Dirigibilidade segura

O modelo dispõe da transmissão automática Geartronic de 8 velocidades acoplada ao motor T4 Drive-E, de 2 litros, 4 cilindros em linha, com turbocompressor, que gera potência de 190 hp a 4.700 rpm e torque de 300 N.m entre 1.300 e 4.000 rpm.

Em números, a nova versão do utilitário esportivo da Volvo Cars chega a 210 km/h e sai da imobilidade aos 100 km/h em 8,4 segundos.

Quanto à segurança, o XC40 se beneficia das premiadas tecnologias conhecidas nos veículos XC90 e XC60, tornando-o referência entre os SUVs premium de entrada. A versão T4 é equipada com o inovador City Safety, sistema que auxilia o condutor com frenagem automática para evitar e reduzir o risco de colisão contra veículos, pedestres e animais de grande porte, mesmo durante a noite.

Outro recurso é a Mitigação de Pista Oposta (Oncoming Lane Mitigation), que ajuda os motoristas a evitar colisões com veículos que se aproximem vindos da pista contrária. Esse recurso funciona ao avisar o motorista distraído que invade a faixa oposta, oferecendo suporte automático à direção e conduzindo o veículo de volta à sua própria pista, fora do caminho de qualquer outro automóvel que esteja vindo. O sistema é ativado entre 65 e 140 km/h.

O XC40 também disponibiliza como itens de série outros recursos exclusivos para o segmento, como sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de proteção em saída de estrada, sistemas de proteção contra impactos laterais e lesões na coluna cervical.

O modelo acrescenta ainda à lista de equipamentos sensor de estacionamento traseiro, assistente de partida em aclive e declive, assistente de descidas íngremes, controle de cruzeiro e, como opcional, direção semiautônoma de até 130 km/h, por R$ 5 mil. Assim, o XC40 T4 é o modelo mais barato do Brasil a oferecer essa tecnologia.

A visão da marca é de que ninguém perca a vida ou sofra lesões graves num veículo novo da Volvo até 2020. Por isso, em sua estrutura, o XC40 é projetado para proteger ao máximo os passageiros de todas as colisões e acidentes, incluindo batida lateral e capotamento, além de dissipar por completo a energia nas zonas de impacto dianteira e traseira. Para adicionar força e reduzir peso e consumo de combustível, foi utilizado uma grande quantidade de aço de ultra alta