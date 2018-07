Volvo apresenta nova marca de mobilidade

A M terá sua estreia na Suécia e nos EUA na primavera de 2019 (Foto: Divulgação)

A Volvo Cars, montadora de veículos premium, lança a M, uma nova marca que expandirá as operações de mobilidade global da empresa ao fornecer acesso confiável e sob demanda a carros e serviços por meio de um aplicativo intuitivo.

Além disso, a M aprenderá sobre as necessidades, preferências e hábitos de seus usuários, personalizando o relacionamento com o cliente. Sua estreia na Suécia e nos EUA ocorrerá na primavera de 2019.

“A Volvo Cars está se tornando mais do que apenas uma empresa de automóveis. Reconhecemos que os consumidores urbanos estão repensando a propriedade tradicional de carros. A M faz parte da nossa resposta. Estamos evoluindo para nos tornarmos um provedor de serviços direto ao consumidor sob nossa nova missão “Freedom to Move”, disse Håkan Samuelsson, presidente e diretor executivo da Volvo Cars.

A M está desenvolvendo uma tecnologia proprietária de aprendizado que pergunta aos usuários sobre suas necessidades específicas, em vez de apenas informar-lhes onde podem pegar um carro.

“Os serviços atualmente disponíveis oferecem principalmente alternativas para um táxi ou transporte público”, disse Bodil Eriksson, CEO da Volvo Car Mobility. “Estamos focados no modo como as pessoas usam os carros que possuem, o que nos diferencia. Nosso objetivo é fornecer uma alternativa real a essa experiência. Isso deve nos permitir viver a vida em nossos termos, fazer as coisas e maximizar o tempo precioso. Nós vemos a oportunidade de oferecer uma experiência Premium”.

Além de uma equipe de talentosos, experientes e requisitados engenheiros de software digital, a M conta com os dados e os 20 anos de aprendizado da Sunfleet, empresa pioneira nas operações de car sharing da Volvo Car Group. A Sunfleet é líder no compartilhamento de veículos na Suécia, com 500.000 transações anuais e uma frota de 1.700 carros. Ela será totalmente integrada a M em 2019, disponibilizando o serviço a todos os membros existentes do Sunfleet.