Volkswagen lança programa de compartilhamento de carros

A marca Volkswagen vai lançar um amplo programa de compartilhamento de carros totalmente elétricos em algumas grandes cidades sob a submarca “We Share” (nós compartilhamos). A primeira frota de veículos será introduzida na capital alemã, Berlim, e contará com 1.500 unidades do e-Golf1 quando o serviço começar a operar, no segundo trimestre de 2019, seguidos logo adiante por 500 unidades adicionais do e-up!2. Esses veículos serão gradualmente substituídos pelos primeiros modelos da nova família Volkswagen I.D., a partir de 2020.

“Queremos motivar os usuários jovens e urbanos a aderir a mobilidade elétrica. A população de Berlim será a primeira a usufruir da eletrizante experiência de nosso programa ‘We Share’”, comentou Jürgen Stackmann, membro do Conselho da Marca Volkswagen responsável por Vendas.

“We Share” começa em Berlim em 2019 Compartilhamento de carros para todos - fácil e baseado em aplicativo