Volkswagen apresenta Serie Extreme da Amarok

(Foto: Divulgação )

Picape média mais potente do Brasil, a Amarok V6 Highline passa a contar agora com a série Extreme, com design e equipamentos exclusivos. Posicionada acima da configuração Highline, a novidade é oferecida com o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 cv, na carroceria de cabine dupla, com preço sugerido de R$ 194.930, para complementar a oferta da picape.

Disponível exclusivamente na configuração cabine dupla, a Amarok V6 Highline Série Extreme já está chegando às concessionárias Volkswagen com extensa lista de itens de série, que inclui recursos como faróis bixenônio com luzes de uso diurno de LEDs, sistema de auxílio ao estacionamento com câmera de ré, sistema de freios pós-colisão e os mais modernos recursos de infotainment do mercado.

O modelo Extreme se diferencia das demais versões por fora e por dentro. No exterior, a nova configuração conta com itens exclusivos, tais como rodas de liga leve 20” estilo “Talca” (com pneus 225/50 R20), estribos laterais planos de alumínio e santoantonio esportivo com logotipo “Extreme”.

A cabine da Amarok V6 Highline Série Extreme traz acabamento ainda mais sofisticado, com revestimento exclusivo dos bancos em couro Nappa, capas dos pedais esportivas e tapetes de carpetes com a inscrição “Extreme”.

Além da pintura metálica Azul Ravenna (exclusiva para a série), a Amarok V6 Extreme está disponível nas cores Branco Cristal (sólida), Preto Mystic (perolizada), Prata Sírius e Cinza Indium (metálicas). Produzida na fábrica da Volkswagen em General Pacheco, na Argentina, a Amarok tem três anos de garantia.

Potência e torque

De última geração, o motor tem 3 litros de cilindrada e combina tecnologia de injeção direta common-rail de combustível e turbocompressor de geometria variável. Esse motor possui acionamento dos comandos por correntes, que não requerem manutenção, e circuitos separados de arrefecimento para o cabeçote e o bloco, o que permite melhor gerenciamento da temperatura de funcionamento.

O motor 3.0 V6 faz da Amarok a picape mais potente e de maior torque em seu segmento no mercado brasileiro. São 225 cv disponíveis na ampla faixa de 3.000 rpm a 4.500 rpm. E o torque é de 550 Nm (56,1 kgfm), entregue já a partir de apenas 1.500 rpm e mantendo-se pleno até as 2.500 rpm.

Em relação ao já eficiente motor quatro-cilindros 2.0 biturbo que equipa as versões Trendline e Highline automáticas (todas de cabine dupla), o ganho é de 25% em potência (45 cv a mais) e de 31% no torque (130 Nm, ou 13,3 kgfm).

Todo esse torque entregue a tão baixo regime de giro dá à Amarok V6 desempenho excelente em qualquer tipo de terreno. Mais do que isso: a picape tem desempenho próximo ao de modelos esportivos da Volkswagen. Sua velocidade máxima é de 190 km/h. E a picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos. Para esse desempenho de carro esporte colabora o câmbio automático de 8 marchas que equipa a Amarok V6.

Extrema segurança

A nova Série Extreme oferece segurança total. O modelo traz o que há de mais moderno no segmento de picapes médias. Além do sistema ABS off-road, que auxilia na frenagem sobre piso solto (como terra ou cascalho), a Amarok V6 Highline Série Extreme é equipada com freios a disco nas quatro rodas, recurso exclusivo no segmento.

Os discos dianteiros possuem 332 mm de diâmetro, o que colabora para melhor desempenho em situações de maiores cargas. Os discos traseiros, de 300 mm de diâmetro, possuem cobertura interna para evitar o acúmulo de sujeira, especialmente em situações de fora de estrada.

A Amarok V6 Highline Série Extreme traz de série o sistema de freios “Post- Collision Brake” (sistema de frenagem automática pós-colisão), exclusivo na categoria. A picape Volkswagen é equipada com vários recursos de auxílio ao motorista, como Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), HDC (Hill Descent Control ou Controle Automático de Descida) e HSA (Hill Start Assist ou Assistente para Partida em Subida). Também traz o BAS (Sistema de Assistência à Frenagem), ASR (Controle de Tração) e EDS (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), todos itens de série.

Também é item de série o indicador de perda de pressão dos pneus. A lista de recursos de segurança da Amarok V6 Highline Série Extreme é incrementada pela oferta, de série, de quatro airbags (dianteiros e laterais de tórax e de cabeça para motorista e passageiro), além de sistema ISOFIX para fixação de cadeiras para criança no banco traseiro.