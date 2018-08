Volante da Chape é suspenso por dois anos por doping

Rio de Janeiro - O volante Moisés Ribeiro foi condenado a dois anos de suspensão pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol por conta do doping flagrado no início de fevereiro, em partida válida pela Libertadores, contra o Nacional (URU).

A punição é retroativa ao mês de fevereiro, quando o atleta da Chapecoense deixou de treinar com os companheiros de elenco e voltou para a Bahia, onde mora. Ainda há possibilidade de recurso da decisão e os advogados do jogador e do Verdão estão analisando a sentença para avaliar o que farão.

Por meio de nota, a Chapecoense mostrou discordar da punição dada ao atleta, de 27 anos: “Associação Chapecoense de Futebol e seu departamento jurídico, respeitosamente, manifestam sua discordância em relação à pena aplicada ao jogador pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol, e renovam o compromisso de adotar todas as providências necessárias para a defesa do jogador e para o esclarecimento dos fatos”, disse o comunicado do clube.

Moisés Ribeiro foi contratado em 2016 e participou da campanha do título da Copa Sul-Americana pela Chapecoense. A última partida dele com a camisa verde e branca foi no dia 14 de fevereiro deste ano, contra o Figueirense, no Campeonato Catarinense.