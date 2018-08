Você sabe o que é logística reversa?

A logística reversa, o impacto dela no cotidiano das empresas e das comunidades e a adoção de atitudes e hábitos responsáveis para a preservação do meio ambiente foram debatidos ontem no 1º Fórum da Câmara Técnica de Meio Ambiente, realizado na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

O industrial Carlos Strzaulskowski, coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente, falou da necessidade de, gradualmente, um número maior de empresas e de pessoas de se integrar aos conceitos da logística reversa. “Todos devemos entender mais sobre o uso dos recursos naturais e de como as empresas, de forma preventiva e responsável, entendam e pratiquem o rege a legislação ambiental”.

Mas o que é logística reversa? Tecnicamente, a logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada". Ou seja, é o ciclo do produto, desde sua produção, seu consumo e, especialmente, seu fim, que deve ser o mais correto possível, muitas vezes sendo devolvido à indústria de origem.

Benefícios

O engenheiro ambiental e de segurança no trabalho pela UFPR, Mitsuyoshi Tanabe, informou sobre o que é, a importância, os critérios e os benefícios da logística reversa. A mudança, que começa pelas pessoas na empresa, ocorre a partir da criação de uma cultura que deve envolver todos em um detalhado processo de agir de forma ambientalmente responsável.

Tanabe deu detalhes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigência desde 2010, com definições da adequada destinação de materiais.

Dentro dos conceitos da logística, há aspectos associados à questão da geração desnecessária, compactação, reutilização, tratamento e disposição final ambientalmente corretas. Alguns desafios, devido à sua dimensão, contribuem para aperfeiçoar a aplicação prática da legislação, principalmente quanto às áreas de agrotóxicos, pilhas e baterias, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos.

Mudança de hábitos

Um dos pontos mais relevantes da discussão ambiental e da relação do meio com as empresas está na responsabilidade compartilhada, conforme Mitsuyoshi Tanabe: “Todos devemos e precisamos focar em hábitos e atitudes de proteção, uso racional de recursos e produção eficiente de itens para consumo”.

O engenheiro citou ainda sobre aspectos da Lei de Crimes Ambientais, como de lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto e de não manter informações atualizadas e disponíveis quanto à respectiva legislação. Os inscritos receberam informações também sobre tipos e o que é licenciamento ambiental.