Viviane Mosé aborda desafios da educação na nova sociedade

Viviane Mosé trouxe reflexões para os professores (Foto: Divulgação )

Os professores do Centro Universitário FAG, FAG Toledo e Faculdade Dom Bosco participam da 29ª Semana Pedagógica. O momento é de preparação e reflexão para o novo semestre, que começa na próxima segunda-feira (30). Para impulsionar os docentes, a Direção das Instituições trouxe Viviane Mosé para ministrar a palestra "Os Desafios da Educação na Nova Sociedade do Conhecimento".

Ela é poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, mestre e doutora em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A fala de quase uma hora e meia da palestrante ganhou a atenção do público por trazer análises de um universo atual ainda pouco compreendido. "O maior desafio da educação é lidar com o novo ser humano que vem, de um lado, muito cansado, exaurido pelos desgastes ambientais, sociais, da violência, das crises que vivemos e, por um outro lado, de uma juventude que vem animada, cheia de ferramentas e possibilidades. Fazendo um comparativo, é como se tivéssemos um prédio que desmorona e ao mesmo tempo está sendo construído, está nascendo. Precisamos ter esses dois posicionamentos: o de perceber o que cai e o de notar o que cresce. Vivemos a transição de um mundo que era fundamentado no material e passou para o virtual, então nós precisamos entender e aprender a lidar. Não é o caos, não é o fim do mundo! É apenas uma crise com a qual precisamos aprender a detectar o que é positivo e o que é afirmativo", tranquiliza.

Viviane ressaltou a atuação da Instituição em reservar momentos assim para preparar o professor em todos os aspectos. "Eu agradeço o convite. Esse debate é essencial. Tenho certeza que isso motiva muito os professores, não só para estar em sala de aula, mas também para a vida em sociedade, em família. O professor é um ser humano e ele precisa se sentir bem antes de tudo. Se esse debate faz bem para o professor, isso já faz diferença para a relação dele com o aluno em sala de aula", finaliza.