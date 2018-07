Viveiro Municipal: Obras a todo vapor

(Foto: FABIO ULSENHEIMER)

Em vários pontos turísticos de Toledo as flores chamam atenção dos visitantes. Praças, parques, ruas e até mesmo o Teatro Municipal são contemplados com a ação de embelezamento. Em breve, Toledo terá uma nova estrutura para auxiliar esse trabalho: as obras do Viveiro Municipal estão quase prontas. Os investimentos somam aproximadamente R$ 500 mil. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a antiga gestão deixou o projeto parado em 2013. Desde então as mudas necessárias para arborização são adquiridas por meio de licitação e convênios. O antigo Viveiro fica localizado ao lado da Escola Ecológica, no Jardim Santa Maria. A nova estrutura está recebendo a construção de estufas e um grande barracão, que vai servir para armazenar sementes, e depois disponibilizar mudas para dentro do Viveiro.