Visita auxilia nas escolhas em relação ao futuro acadêmico

(Foto: Divulgação )

O ensino médio é um momento de preparação para as próximas etapas da vida, nas quais irão se definir muito provavelmente quem os adolescentes serão na vida adulta. Não há regra para isto e por essa razão não é necessário que ocorram cobranças em torno desta fase. Ou seja, se o estudante não definir sua carreira já no ensino médio, poderá cursar a universidade e acabar descobrindo qual seu verdadeiro caminho a seguir. Acontece que muitas vezes não se escolhe apenas uma opção: muitos estudantes escolhem fazer dois cursos universitários de uma só vez, ou ainda, cursam outro na sequência. O importante é que as escolhas sejam feitas não apenas atreladas ao que o mercado de trabalho pede no momento, às carreiras de sucesso ou que estejam em alta. O mais importante é que o futuro estudante universitário se identifique com o curso e a carreira que este irá proporcionar.

Com o objetivo de conhecer o mundo universitário e os cursos disponíveis, assim como a estrutura, os alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Santa Maria, participaram com muito interesse da visita à Unioeste. Afinal eles estão muito próximos de acessar o Ensino Superior. A Unioeste é um grande referencial aos jovens estudantes, principalmente por se tratar de uma universidade pública que oferece cursos importantes como os da área da saúde. Também se trata de uma instituição que está entre as melhores do Paraná e do Brasil.

O professor Selmo Jose Bonatto, acolheu a todos com muito carinho e atenção para que conhecessem a estrutura disponível na instituição. Oportunizou aos alunos assistirem inicialmente um vídeo institucional, demostrando a importância da Universidade para a nossa cidade e região. Enriqueceu mais ainda o momento com uma palestra, reforçando o valor dos bons hábitos de estudos para a sequência e o sucesso da vida profissional. Assim, os alunos visitaram diversos blocos e setores de atividades, como o laboratório de análise de solo, observando o trabalho dos acadêmicos na construção de concreto. Visitaram a biblioteca, percorreram os espaços das Clinicas de Odontologia e Fisioterapia. Finalizando a manhã de visita com uma parada no RU (Restaurante Universitário), com os sonhos renovados fizeram o lanche e trocaram informações.

Certamente a oportunidade de acessar o espaço universitário leva a reflexão para dentro da sala de aula, sobre o que desejam ou esperam do futuro. A partir de outras visitas às demais instituições, os alunos poderão ter mais clareza ao tomar suas decisões em relação ao seu futuro acadêmico.