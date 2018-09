Violência nas rodovias

Na tarde de ontem, duas pessoas ficaram feridas em uma batida registrada na PR-486, que vai de Cascavel a Tupãssi. O acidente aconteceu perto do Distrito de Jotaesse.

Segundo informações de populares, a motorista do Renault Clio, que seguia sentido Cascavel, tentou atravessar a rodovia para entrar em uma estrada rural, e foi atingida por um Honda CRV que vinha na rodovia. O Honda subiu em um barranco e capotou.

A condutora do Clio foi ejetada com o impacto da batida. Ela foi parar embaixo do outro veículo e teve ferimentos graves. A motorista do Honda também ficou em estado grave, presa às ferragens. As duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância do Município de Tupãssi, que passava pelo local e fez os primeiros socorros das vítimas.

Capotamentos

Outros quatro capotamentos foram registrados na região. Um deles em Cascavel, na noite de sábado, que envolveu um veículo Ford Ka. Durante a noite também foram registrados capotamentos na BR-467 em Cascavel, na BR-467 perto de Toledo e na BR-163, no Distrito de Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste. Todos com vítimas com ferimentos leves e moderados.

Acidente fatal

Outros acidentes foram registrados na BR-277 no fim de semana. Sábado, por volta das 20h, na altura do KM 452, em Laranjeiras do Sul. Um Gol e um Santana se envolveram na batida. Duas pessoas morreram, um idoso que estava no Santana e uma mulher que estava no Gol. Uma mulher teve ferimentos graves, o condutor teve ferimentos leves e um bebê, que estava em um dos veículos, não se feriu.

box

Mais batidas

Ainda na BR-277, por volta das 21h20 de sábado, perto de Nova Laranjeiras, o condutor de um Fiat Strada perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. Cinco pessoas estavam no carro, sendo que três delas estavam na caçamba do veículo. Duas pessoas tiveram ferimentos graves e três passageiros ferimentos leves.

Outro acidente na rodovia foi por volta das 23h, na altura do KM 413 da BR-277, em Cantagalo, e envolveu um veículo de perícia da Polícia Civil. Uma perita de 31 anos, que havia atendido o primeiro acidente da noite em Laranjeiras do Sul, retornava para Guarapuava quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ela bateu a viatura contra um paredão de rochas e caiu em uma ribanceira. Com ferimentos moderados, a servidora foi encaminhada para atendimento hospitalar.