Violência em alta no fim de semana

(Foto: Aílton Santos)

O fim de semana foi de registro de várias ocorrências no setor policial em Cascavel e a violência esteve em alta, com duas mortes no trânsito e um homicídio.

No sábado, duas pessoas morreram em acidentes na cidade. As duas batidas ocorreram no Contorno Oeste. Na tarde de sábado, uma mulher morreu e duas pessoas ficaram em estado grave em um acidente que envolveu um caminhão e um carro, na BR-163, perto da BR-277, no Contorno Oeste.

A informação no local era de que o motorista do caminhão, que estava carregado com bebidas, tentou uma ultrapassagem forçada. Ele estaria em alta velocidade em uma subida, tentou desviar de um Escort, invadiu a pista contrária e bateu no C4 Pallas.

O automóvel ficou destruído. Daniella Kotinski, de 36 anos, era condutora do carro e morreu na hora. Ela seguia com a família para Toledo para fazer um chá de panela, pois planejava casar-se em setembro, de acordo com o pai da jovem, que mesmo ferido, conversou com a reportagem do jornal Hoje News. Ele e a esposa, que estavam no carro, foram encaminhados para atendimento hospitalar pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

O motorista do caminhão foi preso no local, mas pagou fiança no valor de R$ 1 mil e foi liberado.

Depoimento do pai da vítima

Capotamento

O outro acidente com morte registrado em Cascavel foi no sábado de manhã. Um Audi, com placas de Ponta Porã, saiu da pista e capotou. O carro parou em um barranco às margens da rodovia e ficou completamente destruído. A passageira, que também ficou ferida, foi andando até a rodovia para pedir socorro. Um casal, que estava de caminhão, viu a cena, socorreu a jovem e chamou o Corpo de Bombeiros para atender o caso. A vítima fatal precisou ser retirada de dentro das ferragens.

Morto a tiros

Um jovem de 26 anos morreu na madrugada de ontem, em uma propriedade rural de Cascavel que fica às margens da BR-467. Ele teria discutido com um rapaz dentro de uma boate. Os dois saíram do local e a vítima foi atingida por um tiro nas costas. Tiago Teixeira Romano morreu na hora. Outro rapaz, que estava no local, foi baleado e levado para atendimento hospitalar em Toledo com ferimentos graves. O atirador fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.