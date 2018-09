VII JINTEG: acadêmicos de Direito e Contábeis aprimoram conhecimentos

Encerrou na sexta-feira (24) a VII JINTEG, Jornada Integrada de Direito e Contábeis do Centro FAG. Durante quatro dias, os estudantes compareceram às palestras. Na noite de abertura, 21 de agosto, os dois cursos participaram da palestra com Cleverson Rossi, nos outros dias o curso de Direito concentrou os encontros no período da manhã e da noite, no Anfiteatro da Reitoria e, o curso de Contábeis no Auditório do Bloco IV. "Num primeiro momento tivemos uma palestra motivacional com uma pessoa exemplar e que nos deixou uma grande lição de vida. Nos outros dias fizemos um trabalho de conscientização em relação a participação e o envolvimento do aluno em sala de aula", conta a coordenadora de Contábeis, Marcia Kounrouzan.

A coordenadora de Direito, Viviana Bianconi, também fala sobre a primeira noite e explica sobre o tema discutido nas outras datas. "Trouxemos essa palestra motivacional, em que os alunos dos dois cursos estão juntos, para que se sintam motivados, pois estão aqui em busca de conhecimento científico nas áreas que escolheram para suas formações. Na área do Direito, e em razão do que o país vive, optamos em trabalhar com temáticas sobre o Direito Penal. Foi para que nossos alunos tenham um conhecimento mais profundo em relação ao Direito Penal, pois é algo que está sendo muito tratado na mídia. Acreditamos que o conhecimento adquirido com os profissionais em sala de aula e com os que passaram aqui nessa semana, eles terão total capacidade de se colocar e de se manifestar acerca de temas de Direito Penal", aponta.

Na quinta (23), pela manhã, a palestra para o curso de Direito foi sobre "Violência contra as mulheres- sob a ótica da Lei Maria da Penha", com Fabíola Sucasas. À noite, no mesmo dia, o Dr. Paulo Cesar Busato abordou o tema "Direito Penal e Ação Significativa". Em Contábeis, Ana Nunes Cavalheiro, tratou o tema "Empreendedorismo e Contabilidade". Na sexta, pela manhã, a mesa dos trabalhos foi composta pela professora do Centro FAG, Andreia Frias, a enfermeira, Alessandra Engels dos reis e, a pedagoga, Solange Reis Conterno que debateram com os acadêmicos sobre "Violência Obstétrica".

Para o encerramento, o curso de Direito recebeu o Delegado da Polícia Civil, Henrique Hoffmann, que subiu ao palco do Anfiteatro e falou sobre o atual panorama da investigação criminal do Brasil. "Sinto muita alegria em estar aqui. Sei que durante a semana ocorreram diferentes palestras, em que foram expostas diferentes opiniões. Nem tudo o que falamos as pessoas têm que concordar, mas isso faz parte dessa trajetória, pois é aqui, durante a formação que irão formar suas posições", opina.

Em Contábeis, o sócio-proprietário do AlfaCon, Jadson Siqueira, abordou o tema "KPLS Valuation e Contabilidade de Inovação para Startups". "A JINTEG é uma iniciativa muito bacana, a FAG está de parabéns. Conseguimos acompanhar o alinhamento da comunidade acadêmica com os empreendedores, com as empresas de base tecnológica, e isso só tem a enriquecer o ecossistema da nossa região, fazendo com que Cascavel melhore o cenário em termos de núcleos de inovação, núcleo de empresas tecnológica, e certamente vai fazer a diferença no giro econômico da região", expressa o palestrante.

"A JINTEG foi proveitosa. Já a primeira palestra foi um choque de realidade para todos nós. E os outros encontros nos proporcionaram muito conhecimento. Fechamos o último dia com um profissional de muito talento e que nos desperta curiosidade", declara a acadêmica do, 4º período de Ciências Contábeis, Kamylla Dinis