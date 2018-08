Vigilância procura por mais macacos mortos

Procedimento é considerado normal ao encontrar um animal morto em área de mata (Foto: Aílton Santos)

Depois de a Secretaria de Meio Ambiente ter encontrado um macaco-prego morto no Parque Ecológico Paulo Gorski, em Cascavel, equipes da Vigilância Ambiental passaram a tarde de quinta-feira (9) na área de mata averiguando se havia outros animais em óbito. No local, dez pessoas faziam esse trabalho.

Esse foi o terceiro episódio de morte de macaco-prego na região do Lago Municipal neste ano, o que alerta para possíveis casos de febre amarela ou raiva. Nos dois primeiros foi descartada a hipótese de ambas as doenças.

Já do animal encontrado ontem - uma fêmea adulta da espécie Sapajus nigritus, sem sinais externos de violência -, material foi coletado e encaminhado à 10ª Regional de Saúde de Cascavel, que é responsável pelo envio ao Lacen (Laboratório Central do Estado) para análise. O prazo para o resultado dos exames é de no mínimo 30 dias.

Horário estendido

A presença de animais silvestres no parque fez com que a Secretaria de Meio Ambiente, há algumas semanas, modificasse temporariamente o horário de abertura e fechamento do lago como forma de prevenção a acidentes.

Antes da captura da onça-parda, em 17 de julho, a pista de caminhada do Lago esteve fechada e somente os atletas da canoagem puderam frequentar o espaço, sempre com muita cautela.

Ontem a secretaria instalou placas de orientação e advertência quanto a possíveis “encontros” com animais silvestres e a pista voltou a ficar aberta até as 22h.

lembrar que o Município possui corredores ambientais criados por programas da Itaipu Binacional, o que torna comum a presença ou pelo menos a passagem de animais silvestres por Cascavel e região.