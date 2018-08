VÍDEO: Furgão tomba e homem ameaça repórter fotográfico

Caminhão tombou e bateu contra o muro do cemitério central (Foto: Aílton Santos)

Cascavel - Um caminhão furgão tombou na manhã de ontem na esquina das Ruas Barão do Cerro Azul com Vitória, no Bairro Maria Luiza, área central de Cascavel.

O veículo tombou sobre a calçada e bateu contra o muro do Cemitério Municipal.

Dois homens que estavam no caminhão foram atendidos pelo Siate, mas recusaram encaminhamento para o hospital.

Logo após o acidente, um homem chegou ao local e agrediu verbalmente o repórter fotográfico Aílton Santos, do jornal O Paraná enquanto ele fazia a transmissão ao vivo do acidente. Em seguida, ele empurrou o repórter e o celular foi ao chão, e continuou ameaçando que, se o repórter não pegasse o celular e deixasse o local, que passaria por cima do aparelho com seu veículo.

Confira no vídeo