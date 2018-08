Vida dura para Coxa e LEC

Em situação complicada que parece piorar a cada rodada, Coritiba e Londrina Esporte Clube tiveram um fim de semana a ser esquecido na Série B do Campeonato Brasileiro. Os times paranaenses da competição tropeçaram na 20ª rodada, a que marcou o início do returno, e agora se focam em compromisso contra adversários diretos para melhorar na classificação.

Coxa e Tubarão atuaram no sábado contra os dois últimos colocados da tabela e não conseguiram vencer. O time alviverde da capital apenas empatou sem gols com o penúltimo colocado Sampaio Corrêa, enquanto a equipe alviceleste do interior foi derrotada pelo lanterninha Boa Esporte em Minas Gerais.

No Coritiba, o decepcionante resultado culminou na demissão do técnico Eduardo Baptista, que havia chegado ao clube há 18 jogos para o lugar de Sandro Forner, que caiu depois de derrota justamente para o Sampaio Corrêa, logo na 1ª rodada da Série B.

No Londrina, o jogo contra o Boa marcou a estreia do técnico Roberto Fonseca, que havia chegado com a missão de dar ânimo novo à equipe para este início de returno da Série B.

Na 21ª rodada, o Londrina fará jogo de seis pontos contra o Paysandu, em casa, na sexta-feira, enquanto o Coritiba visitará o quarto colocado Atlético-GO no sábado, em Goiânia.