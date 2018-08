Vestibular 2019: FAG abre inscrições

O Centro Universitário FAG, a Faculdade Dom Bosco e FAG Toledo realizam, no dia 20 de outubro, o Vestibular de Verão 2019 para 70 cursos. Serão ofertadas vagas para 40 cursos presenciais e 30 cursos a distância. O período de inscrições vai até o dia 16 de outubro. O procedimento precisa ser feito pelo site.

A prova será realizada no campus da FAG, na FAG Toledo e nos polos EAD, no período da tarde, das 15h às 19h. Os portões de acesso às salas de prova serão abertos às 14h e fechados às 15h. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência, portando: cédula de Identidade (original), comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.

O resultado do Processo Seletivo será publicado no dia 25 de outubro, a partir das 17h. As matrículas acontecem a partir do dia 26 de outubro. Mais informações, tais como inscrições, manual do candidato e provas anteriores em: www.fag.edu.br/vestibular.

Foto: Vestibular

Legenda: A prova será realizada no campus da FAG, na FAG Toledo e nos polos EAD