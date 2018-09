Vereadores de Catanduvas prestam homenagem em sessão ordinária ao "Carteiro" Aroldo Alves Pereira

Catanduvas - Aroldo Alves Pereira nasceu na cidade de São Jorge do Ivaí no dia 13 de abril de 1973, filho de Argemiro Alves Pereira e Benedita Garcia dos Santos, todos já falecidos. Teve 11 irmãos.

Aroldo Alves Pereira chegou com sua família à cidade de Santa Lúcia em 1975, sendo seu pai, sua mãe e mais sete irmãos. Aroldo tinha dois anos. A família permaneceu na cidade por 20 anos e a infância de Aroldo foi na área rural, seus pais eram sitiantes e viviam da lavoura.

Em 1995, a família de Aroldo Alves Pereira se mudou para Cascavel e nesse ano Aroldo conheceu Ester da Silva Correa Pereira, começaram a namorar e logo veio o noivado, e, em 1997, os dois se casaram. Eles permaneceram em Cascavel, sempre trabalhando e sonhando com um futuro melhor para sua família, e tiveram um casal de filhos: Lucas da Silva Pereira e Estefany Vitória da Silva Pereira. Aroldo trabalhou por aproximadamente uns 15 anos como frentista em posto de combustível, mas também foi muito dedicado aos estudos, amava a matemática, acompanhava e fazia concursos sempre que tinha oportunidade.

E entre os concursos o mais desejado por Aroldo era o dos Correios, e, depois de várias tentativas, o sonho se realizou em 2 de abril de 20012, quando se tornou um profissional dos Correios, trabalhando como carteiro na cidade de Catanduvas.

Foi ali que ele realizava seu trabalho com toda dedicação, paciência, eficácia e eficiência, buscando ajudar sempre seus colegas de trabalho e atendendo de forma cordial os clientes, sempre com muita simpatia e carisma. No dia 14 de julho de 2017, Aroldo sofreu um acidente de trânsito e por infelicidade do destino veio a óbito.

Por se tratar de uma pessoa muito querida e carismática na cidade onde ele todos os dias prestava serviço, vereadores sentiram como obrigação fazer uma homenagem de forma que o Carteiro Aroldo Jamais seja esquecido no Município de Catanduvas.O projeto de autoria dos vereadores Gercindo Roberto de Oliveira e Sirlei de Souza dos Passos, que “Denomina Rua do Loteamento Jardim Catanduvas no Município de Catanduvas/PR” teve parecer favorável pela Comissão de Justiça e Redação e foi aprovado por unanimidade em primeira e única discussão e votação.

Estiveram presentes na sessão, além dos vereadores, o prefeito Professor Moisés, amigos e familiares do homenageado Carteiro Aroldo.

Na oportunidade, todos os vereadores e o prefeito se pronunciaram a favor dessa matéria, que justamente concede a denominação da “Rua Carteiro Aroldo Alves Pereira”.

A esposa do homenageado recebeu das mãos de Romildo Pereira da Costa Junior, representando a Empresa Brasileira de Telégrafos Correios, juntamente com os vereadores Gercindo e Sirlei, a placa de homenagem.

A senhora Ester também fez uso da palavra para agradecer a homenagem e relatou um pouco sobre a vida do Aroldo Alves Pereira.

O gerente de Atividades Externas dos Correios, José Marcos Pereira, falou sobre a homenagem a Aroldo, que perpetuou sua história na empresa dos Correios como referência e fez a diferença trabalhando com muito amor e dedicação, e agradeceu a todos por deixarem marcado o nome do Aroldo, que para sempre será lembrado no Município de Catanduvas.