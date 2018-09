Vereadores adiam privatização do autódromo e do kartódromo

Por preposição do vereador Pedro Sampaio e aprovada por 13 votos a favor e seis contra, a Câmara de Vereadores de Cascavel adiou por oito sessões a discussão do Projeto de Lei 081/2018, de autoria do Poder Executivo, que privatiza o Autódromo Zilmar Beux e o Kartódromo Delci Damian. Os vereadores também decidiriam que será realizada uma audiência pública, na Câmara, no próximo dia 19, a partir das 19h, quando pessoas a favor e contra à privatização poderão se manifestar.

Votaram pelo adiamento e pela audiência pública os vereadores Carlinhos de Oliveira, Celso Dal Molin, Damasceno Jr., Jorge Bocasanta, Fernando Hallberg, Jeferson Cordeiro, Mauro Seibert, Mazutti, Professor Santello, Olavo Santos, Paulo Porto, Pedro Sampaio e Serginho Ribeiro. Foram contrários Alécio Espínola, Aldonir Cabral, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Parra e Valdecir Alcântara.

Pelo projeto, a Câmara autoriza a prefeitura a ceder em concessão de direito de uso, a título oneroso, mediante licitação para exploração dos bens públicos denominados.

Pedro Sampaio

O vereador Pedro Sampaio, além de pedir o adiamento, quer mais esclarecimentos da forma de como será feita a licitação, a duração e quais as contrapartidas. Citando que o kartódromo já passou por processo de privatização e a empresa que assumiu não deu continuidade depois de alguns meses, devolvendo a estrutura à prefeitura.

Celso Damolin

Celso Dalmolin destacou que o autódromo e o kartódromo divulgam Cascavel para o País e para o exterior e não pode ser passado para a iniciativa privada sem uma ampla discussão. É preciso saber se quem assumir terá condições financeiras para fazer as obras necessárias e se terá condições de garantir a prática esportiva a que os locais se destinam.

Serginho Ribeiro

Serginho Ribeiro enalteceu o trabalho desenvolvido ao longo de 50 anos pelo Automóvel Clube de Cascavel, a importância história do autódromo, o que ele traz de retorno, destacando que o autódromo pode gerar impostos ao Município e depois podem ser destinados à saúde e à educação.