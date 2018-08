Ventos fortes e nevoeiro

(Foto: Aílton Santos)

Quem saiu cedo de casa nessa terça-feira se deparou com uma Cascavel gelada e um nevoeiro espesso. E a previsão é para que esse cenário não mude tão cedo. “O nevoeiro é comum nesta época do ano, já que é causado por um resfriamento noturno acentuado e a presença de umidade no ar. Então, com a previsão de chuva e frio para os próximos dias, ela deve continuar aparecendo”, explica a meteorologista do Simepar (Sistema meteorológico do Paraná) Ana Beatriz Porto. A temperatura mínima registrada pelo Simepar foi de 7ºC ontem em Cascavel.

E os ventos que ontem chagaram aos 48,2 quilômetros por hora também devem continuar. “As rajadas de vento mais fortes sentidas na microrregião de Cascavel são explicadas pela proximidade de dois sistemas, um de alta pressão, que já está sobre o nosso Estado, e outro de baixa pressão, que está mais perto da Argentina. Como as duas estão próximas de Cascavel, os ventos tendem a ficar mais fortes nessa faixa”, afirma Ana Beatriz.

E vem frio por aí

Nesta quarta-feira, de acordo com o Simepar, as temperaturas devem aumentar um pouquinho e a mínima deve ser de 10ºC, com máxima de 24ºC, e 75% de probabilidade de chuva na região.

Já de quinta a domingo as temperaturas despencam novamente e as mínimas variam de 4ºC a 7ºC e, segundo a meteorologista Ana Beatriz, geadas devem ser registradas na região. “Com a queda nas temperaturas e a umidade presente, é bem provável que sejam registradas geadas na região oeste do Paraná, especialmente nos locais em que o solo registra maior depressão, ou seja, nas baixadas, mas devem ser de fraca intensidade”.

As temperaturas voltam a subir na próxima segunda-feira e na terça-feira já existe nova probabilidade de chuvas na região de Cascavel.

Reportagem: Cláudia Neis

Foto: AÍLTON SANTOS

Cascavel amanheceu com clima londrino ontem