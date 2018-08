Vendas da Kia crescem 46,3% até julho

Evolução da marca entre janeiro e julho ficou acima da média do mercado para o período, com SUV Sportage e sedã Cerato como líderes de vendas

Com licenciamento de 6.899 veículos no acumulado de janeiro a julho de 2018, a Kia Motors do Brasil registrou forte crescimento de 46,3% nas vendas ante igual período de 2017, quando foram comercializadas 4.716 unidades da marca. Os números ainda indicam crescimento da Kia superior à média do mercado, que evoluiu 14,1% no mesmo período, entre todas as montadoras e importadoras.

O balanço dos sete primeiros meses do ano garante à Kia market share de 0,52%, crescimento de 0,11 pontos percentuais ante o mesmo intervalo de 2017, além da liderança entre as marcas associadas à Abeifa - Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores.

Veículos

O SUV médio Sportage segue como líder de vendas da Kia no Brasil em 2018, com 3.430 unidades emplacadas entre janeiro e julho. O sedã médio Cerato é o segundo modelo da Kia mais vendido no País, com 1.699 unidades licenciadas no período. Na sequência aparecem o caminhão leve Bongo e o SUV médio-grande Sorento, com 1.114 e 334 unidades comercializadas.

Presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini comemora a retomada do crescimento da marca no País e mantém as projeções otimistas na continuidade do segundo semestre de 2018. “Seguimos investindo fortemente em treinamentos de consultores técnicos e de vendas, além da expansão da Rede Autorizada de Concessionárias. Destaco sempre que nossa evolução também significa mais recolhimento de impostos e aumento da geração de empregos”, ressalta.