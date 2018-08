Vem aí mais um Porco no Rolete

A Festa Nacional do Porco no Rolete já tem data certa: dia 16 de setembro, em Toledo. Este ano o evento completa 45 anos de história.

O tradicional Concurso do Porco Assado no Rolete realizado durante a festa é uma forma de o público saborear sempre receitas novas e bem caprichadas. Na disputa, a comissão julgadora e os degustadores avaliam o melhor estande, o melhor porco e o melhor recheio.

O prefeito Lucio de Marchi destacou a importância do evento para a divulgação do Município e seu potencial econômico, especialmente na suinocultura. “É uma festa que divulga a economia local e fortalece o turismo gastronômico no Município. Lideramos o VBP [Valor Bruto da Produção] Agropecuária no Estado e a suinocultura responde por 42% desse valor. Temos 1 milhão de suínos alojados e a atividade é uma das mais importantes no setor agropecuário, contribuindo para o desenvolvimento da economia de Toledo. Parabéns ao Clube pela iniciativa. É um orgulho para Toledo”.

Acesso à festa

No ano passado, a prefeitura fez investimentos para melhorar o acesso na entrada do clube. O trevo de acesso ao Clube Caça e Pesca, na altura do KM 5 da Estrada Narciso Antônio Casarotto, também conhecida como Estrada da Usina, foi construído.

Uma das grandes novidades é a instalação do monumento com o mascote da festa. Neste sábado (25) haverá desfile para a escolha da rainha da festa.