Veículos de transporte escolar passam por vistoria

Toledo - Nos dias 26 e 27 deste mês, a Secretaria de Segurança e Trânsito de Toledo realiza vistorias nos veículos que prestam os serviços de transporte escolar. A inspeção ocorre no Centro de Eventos Ismael Sperafico. A atividade será dividida em duas etapas, pela manhã e à tarde. No dia 26 será a vez dos veículos escolares da área urbana, e no dia 27 os veículos que transportam alunos das escolas do interior.

A ação é realizada pela coordenação de Fiscalização de Trânsito, com uma equipe de quatro agentes da Guarda Municipal. A previsão é inspecionar 32 vans escolares do perímetro urbano e aproximadamente 60 veículos de transporte do interior.

O objetivo é garantir que os veículos proporcionem segurança no transporte dos alunos. São avaliados a regularidade da documentação e alguns itens do veículo, como o “TWI”, marca que indica se o pneu está gasto além do limite, de cintos de segurança, do limite de 10 a 15 centímetros de abertura das janelas, da iluminação interna e externa, como piscas e faróis, o funcionamento das portas, a saída de emergência, o funcionamento do elevador de acessibilidade nos veículos que possuem, o extintor e a câmera de ré, obrigatória desde o ano passado.

Os veículos aprovados recebem um selo de vistoria colado na dianteira.

Os condutores e os proprietários que estiverem desempenhando a atividade de transporte de alunos não tendo realizado a vistoria, ou com veículo ou documentação reprovados, poderão sofrer as penalidades previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), sendo enquadrados com infração grave de R$ 293,47 e apreensão do veículo, e também sofrem infração média de R$ 130,16 e retenção do veículo. Além do encerramento do contrato com o Município.

Primeira etapa

Toda documentação foi apresentada na primeira etapa de vistorias, que ocorreu no início do ano. Nesta segunda vistoria é necessário levar os documentos que tenham vencido e sido renovados durante o semestre. O boleto para a taxa de R$ 36,69 pode ser retirado na Central da Guarda Municipal, e o comprovante de pagamento deve ser levado no dia da vistoria.

O coordenador de Fiscalização de Trânsito, Edvaldo Torres, explica que é importante que os pais dos alunos ajudem na fiscalização, observando se o selo de vistoria está dentro do período de validade, se os motoristas estão estacionando nos locais específicos para embarque e desembarque, ou se estão cometendo alguma infração. “Algumas reclamações é de que eles não estão fechando corretamente as portas das vans, e isso é perigoso para os alunos. Caso os pais identifiquem essa ou outras irregularidades, podem ligar no 153 e fazer uma denuncia anônima, informando o número da van ou a placa.” finaliza Torres.