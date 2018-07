Vasco e Fluminense duelam em São Januário

Vasco e Fluminense fazem um clássico carioca no Brasileirão nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, pela 13ª rodada. Após ser desclassificado da Copa do Brasil, na segunda-feira, em casa diante do Bahia, o time cruzmaltino tenta agora se recuperar na Série A. Para isso, entretanto, não conta com os laterais Ramon e Lenon, lesionados. Já o substituto de Lenon, Rafael Galhardo, foi vetado pelos médicos, enquanto o reforço Maxi López ainda não tem data para estrear. No Flu, a novidade é a estreia do técnico Marcelo Oliveira (foto), que assumiu o lugar de Abel Braga.