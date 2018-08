Vale dos Dinossauros terá visita guiada a partir de setembro 

Passear no Vale dos Dinossauros ficará ainda mais educativo e divertido. Durante os meses de setembro e outubro (Mês das Crianças), as escolas e entidades assistenciais, que agendarem visitas, poderão ser acompanhados por guias.

Dos cinco atrativos do Dreamland Foz, o Vale dos Dinossauros é o mais procurado pelas crianças. Segundo a gerente do Complexo, Paula Haito, a ideia de disponibilizar monitores para acompanhar o passeio das crianças surgiu durante uma visita. “Percebemos que uma professora começou a contar história de dinossauros. Os alunos, claro, começaram a fazer muitas perguntas. Ou seja, eles queriam saber mais”, disse. E completou: “Se a visita guiada for aprovada, monitores serão contratados para atender todos os visitantes”.

O objetivo do passeio guiado é justamente promover uma verdadeira imersão ao período pré-histórico, ou seja, há mais de 65 milhões de anos. Também mostrar que os costumes dos dinossauros são muito parecidos com os animais de hoje.

Os dinossauros

No Vale há 20 réplicas de dinossauros espalhados em uma trilha ao ar livre. Eles emitem sons e movimentos. Um deles é o Tricerátopo. Apesar do tamanho - cerca de 9 metros de comprimento e três de altura - e, ter uma cabeça com três chifres, era herbívoro. Assim como muitos animais do mundo atual, como as vacas e os cavalos que só comem plantas. Seu bico forte, parecido com o de uma tartaruga, e uma mandíbula poderosa, conseguia cortar ramos grossos das árvores e até mesmo arrancar as raízes mais firmes.

Seu principal predador era oTiranossauro Rex, um dos dinossauros mais assustadores de todos os tempos. Considerado o “lagarto rei dos tiranos”, ele era carnívoro e podia devorar até 130 quilos de carne em apenas uma refeição.

Atrações

O Dreamland Foz conta ainda com o Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Dreams ice bar (Bar de Gelo) e Super Carros.

O endereço é Av. das Cataratas, 8.100, Foz do Iguaçu. Mais informações pelo telefone: (45) 3527-8100. Ou acesse a página no facebook: https://www.facebook.com/DreamlandFoz.