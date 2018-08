Valdeno Brito e Giuseppe Vecchi formam dupla na Cascavel de Ouro

A 32ª Cascavel de Ouro teve nesta semana a confirmação do primeiro nome da Stock Car em seu grid. Valdeno Brito, que compete na principal categoria do automobilismo brasileiro pela Eisenbahn Racing Team, anunciou presença na corrida de 18 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Seu parceiro na disputa pela premiação inédita de R$ 150 mil será o goiano Giuseppe Vecci, atualmente na Stock Light.

Bicampeão brasileiro de Gran Turismo e campeão da Corrida do Milhão de Dólares da Stock Car, Valdeno Brito fará sua segunda participação na prova de maior tradição do automobilismo do Sul do Brasil. “Em 2012 eu corria na GT Brasil e a etapa de Cascavel valeu a Cascavel de Ouro, mas nesse formato de agora vai ser a primeira vez”, lembra o piloto, que iniciou a carreira pilotando carros de tração dianteira como os que vão compor o grid cascavelense.

A expectativa de Giuseppe Vecci para a primeira participação é bastante positiva. “Vamos brigar pela vitória. A ideia é assimilar bem as características da corrida para entrar na última meia hora no grupo dos três primeiros e em condições de ganhar a corrida”, estipula.

Pato Branco

O Campeonato Citadino de Kart de Pato Branco terá hoje a quarta etapa. Será uma espécie de Open do Campeonato Paranaense, que será disputado em Pato Branco, de 6 a 8 do próximo mês.

Copa Truck

A Copa Truck terá hoje a realização da quinta etapa da temporada no Autódromo de Goiânia. A prova será também a decisão da Copa Centro-Oeste, com a briga pelo título entre os paulistas Felipe Giaffone e Roberval Andrade. Cada um tem 38 pontos, mas Giaffone fica na liderança por ter vencido a primeira prova de Campo Grande.