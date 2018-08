Vai de bike

A programação da Semana Nacional do Trânsito em Cascavel vai incentivar o uso de bicicletas. O assunto foi discutido ontem, em reunião na Escola de Trânsito Pedrinho e Rafa. A Semana do Trânsito será de 18 a 25 de setembro.

“Já no primeiro dia teremos palestras sobre mobilidade urbana. Precisamos incentivar o uso da bicicleta, pois é um meio de transporte saudável e funcional. Cascavel dispõe de toda uma infraestrutura própria para isso”, diz a coordenadora de educação de trânsito, professora Luciane de Moura.

Conforme o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Tráfego), Alsir Pelissaro, Cascavel já está com mais de 20 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E, segundo projeção, em 2030 a cidade deve passar de 300 mil veículos. Segundo ele, um dos serviços da semana é incentivar o uso de transportes alternativos ao carro, como as bicicletas e o transporte público, para trazer mais qualidade ao trânsito.

“Estamos com um modal de transporte coletivo novo, que se integra às ciclofaixas. Os terminais são dotados de bicicletários para o ciclista ir até ele, deixar a bike e seguir viagem com o ônibus. Temos que mudar a cultura, pois é mais que necessário o uso desses meios de transporte nos dias de hoje, pensando na qualidade do trânsito do futuro”, explica Pelissaro.

Ação nos bares

Um tema abordado na reunião diz respeito à volta para casa após a balada. Segundo o major Amarildo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros e coordenador do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidentes de Trânsito), as ações programadas serão educativas: “Não queremos que as pessoas deixem de se divertir, mas que se divirtam com conscientização, que tenham ‘motorista da rodada’ ou que vão de táxi. O que queremos é a redução de acidentes e a preservação da vida”.

Uma seguradora apresentou uma ideia legal: fornecer transporte de retorno para casa. A professora Luciane de Moura explicou que essa empresa vai fornecer um guincho e um carro com capacidade de até cinco pessoas para fazer esse transporte no dia das ações. “Nós buscamos parceiros e apoiadores. São atividades de extrema importância para a sociedade e todos devem se envolver”.

Confira o que já está confirmado para a Semana Nacional de Trânsito em Cascavel:

Madrugada de 14 para 15/09 - Operação Balada Segura;

18/09 - Abertura no Anfiteatro Emir Sfair, às 19h, com seminários sobre mobilidade urbana e mesa redonda;

19/09 - Saúde do caminhoneiro na BR-277 (Ecocataratas);

19/09 - Ação na Escola de Trânsito Pedrinho e Rafa com crianças;

21/09 - Café na passarela no Trevo Cataratas (Ecocataratas);

21/09 - Ação nos bares à noite com apoio de seguradora;

22/09 - Passeio de moto com a Polícia Militar visando orientações sobre o trânsito;

23/09 - Passeio de bicicleta pela cidade com o objetivo de explicar regras de circulação e bons hábitos;

23/09 - “Rua Segura” na Avenida Brasil;

24/09 - “Pé na Faixa”;

25/09 - Blitz educativa na rodovia (PRF e Ecocataratas);

25/09 - Encerramento com abordagens educativas e simulado de acidente que será realizado pelo Corpo de Bombeiros.