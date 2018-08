Vacinação: 20ª regional está na meta prevista

Toledo - A três dias do fim da campanha, a cobertura vacinal na 20ª Regional de Saúde de Toledo está dentro do previsto pelo Ministério da Saúde. “Na segunda-feira tínhamos uma média de 83% [sendo imunizadas 15.835 das 19.062 crianças] na Regional. Como cada semana corresponde a 16% da meta, esperamos atingir até sexta-feira os 95% preconizados pelo Ministério”, afirma a diretora da 20ª Regional, Nissandra Karsten.

Dos 18 municípios que fazem parte da Regional, quatro já atingiram a meta de cobertura: Mercedes, Quatro Pontes e São José das Palmeiras chegaram a 100% de cobertura e Nova Santa Rosa, 99,75%.

Mas na contramão da média geral, alguns municípios como São Pedro do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon nem chegaram aos 75% de cobertura e a situação requer maior atenção. “Nesses municípios com menor adesão à vacina estamos intensificando as ações de conscientização até em escolas e creches para chamar os pais e mostrar a importância dessa imunização e a responsabilidade que compete a eles”, complementa Nissandra.

Em Marechal Rondon, até ontem 74,75% do público-alvo havia sido vacinado, mas, de acordo com a secretária de Saúde do Município, Marciane Specht, os números são preliminares, já que o registro no sistema do Ministério da Saúde não ocorre em tempo real. “Muitas vezes temos dificuldades em fazer o registro no sistema por conta da sobrecarga, são muitos municípios fazendo esse registro, então o número de imunizações é maior do que o divulgado”.

A secretária ressalta que no dia 25 de agosto, no Hospital 24 Horas, foi feito um novo Dia D e a procura foi considerável. “Então, como a campanha segue até o dia 31, o Município deve atingir a meta do Ministério da Saúde”, completa Marciane.

Consequências

A 20ª Regional alerta para o risco de exposição às doenças, já que existe a confirmação de casos de sarampo em vários estados brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados 1.087 casos no Amazonas e 6.693 estão em investigação. Roraima tem 300 casos confirmados e 67 sendo investigados.

A poliomielite é uma doença infecciosa grave e de fácil contágio. A única forma de prevenção é a vacina. A doença é causada pelo poliovírus e a infecção acontece, principalmente, por via oral.

Campanha

A vacinação é destinada a crianças maiores de um ano e menores de cinco anos e as doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos municípios. A campanha termina nesta sexta-feira (31) e por quanto não há expectativa de prorrogação. Porém o governo do Estado orienta que as prefeituras realizem no próximo sábado (1º) um novo Dia D para que os pais que não conseguem levar os filhos às unidades de saúde durante a semana tenham nova oportunidade.