A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, promove nesta quarta e quinta-feira (22 e 23), em Cascavel, o Seminário sobre Agrotóxicos de Uso Agrícola.

O evento é voltado para atualização dos fiscais da defesa agropecuária, profissionais da iniciativa privada ligados à produção agropecuária, estudantes e ao público em geral, com vagas limitadas. O evento será no Anfiteatro Emir Sfair.

Segundo a fiscal de Defesa Agropecuária da Apadar Suzana Carvalho, serão discutidos diversos assuntos relevantes para o setor, como a saúde dos trabalhadores e as técnicas de aplicação. “O objetivo é o treinamento e aperfeiçoamento dos fiscais. Além disso, abrimos para a comunidade para aprofundar os debates e enriquecer ainda mais o evento”.

As inscrições podem ser feitas no local, após o cadastro no site da Escola de Gestão (www.escoladegestao.pr.gov.br/).

Programação

Na quarta-feira (22), o credenciamento começa às 7h30 e a abertura oficial será às 8h30. Em seguida, ocorrem apresentações com representantes da Adapar, do Ministério Público, da Secretaria de Estado da Saúde, de empresários da área de segurança do trabalho e da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná).

Serão abordados temas como o panorama do uso de agrotóxicos no Paraná, a certificação de propriedades, responsabilidade civil e penal, agrotóxicos na saúde pública, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os trabalhadores rurais e procedimentos legais para culturas com suporte fitossanitário insuficiente e o incremento de produtos biológicos.

Na quinta-feira (23), a programação segue com mais apresentações técnicas com representantes da Embrapa, do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), de instituições de ensino superior, da Polícia Federal, da Andav (Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários) e de cooperativa do setor agropecuário, falando sobre equipamentos, venda, eficácia, legislação e tecnologias.