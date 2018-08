UPS em pauta

Está marcada para esta quinta-feira reunião do Conseg (Conselho Municipal de Segurança Pública) para discutir com a comunidade da região do Bairro Santa Cruz a instalação da UPS (Unidade Paraná Seguro) Oeste.

O encontro vai reunir comunidade dos bairros, do Conselho, da Polícia Militar, da Polícia Civil além de outras autoridades de segurança no salão comunitário do Conjunto Paulo Godoy, que fica na Rua Apinajés, 1.513, em Cascavel. A reunião está marcada para começar às 19h.

De acordo com o presidente do Conseg, Rafael Lorenzo, representantes da Cohavel também estarão presentes para explicar à população sobre o andamento da obra. “Estamos em conversa também com a Polícia Militar, que informou que está se organizando para remanejar policiais e trazer militares de fora para atender a unidade. Sabemos que é necessária essa análise até pela carência de pessoal na polícia”, afirma.

A intenção também é incentivar a comunidade a colaborar com o trabalho da polícia.

A reforma do salão comunitário do Bairro Santa Cruz está em andamento e os trabalhadores correm contra o tempo para que a parte em que vai funcionar a UPS esteja pronta até o fim de setembro, conforme estipulado para a unidade começar a funcionar.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Foto: Aílton Santos

19 - Paredes do prédio recebem reboco; obra deverá ser entregue até fim de setembro

Obra adiantada

O espaço que foi dividido para funcionar a unidade policial e um salão de atividades para os moradores está com a parte em que será instalada a UPS Oeste bastante adiantada. As paredes estão quase todas rebocadas, a parte elétrica está em andamento para ser instalada e provavelmente no fim deste mês o telhado de PVC será instalado.

Os funcionários da Cohavel estão trabalhando pesado, com muitos materiais cedidos pela comunidade que brigou para que a unidade funcionasse no local. A disponibilização da terceira UPS de Cascavel foi anunciada e assinada pela governadora Cida Borghetti em maio deste ano.

Outros assuntos

A reunião do Conseg desta quinta-feira vai abordar ainda outros assuntos de interesse da comunidade local. Será apresentado o projeto Deveres e Direitos, realizado no Colégio Mário Quintana, que visa conscientizar e prevenir contra as drogas e a violência. O delegado-chefe da 15ª SDP (Subdivisão Policial), Nagib Nassif de Palma, se apresentará à comunidade falando sobre dados da violência e, ao mesmo tempo, ressaltando a importância de as pessoas registrarem boletim de ocorrência.