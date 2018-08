Uopeccan precisa de doações de leite

O Hospital Uopeccan de Cascavel e Umuarama está precisando com urgência de doações de leite integral UHT (longa vida). As doações serão direcionadas para o Hospital e para pacientes que apresentam vulnerabilidade social e recebem cestas básicas durante o tratamento.

Em Cascavel, os donativos podem ser entregues no Núcleo Solidário do Hospital (Rua Potiguaras, n° 860, no bairro Santo Onofre), das 9h às 11h45 e das 13h30 às 16h. Em Umuarama, podem ser entregues diretamente no Hospital Uopeccan (Avenida Paraná, N° 7592, ZONA III), na sala da Legião Feminina de Combate ao Câncer, em horário comercial. Para mais informações, em Cascavel o telefone é (45) 2101-7124 e em Umuarama, o contato é (44) 2031-0751.