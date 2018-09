Uopeccan contribui com escolarização de pacientes

A Seed (Secretaria de Estado da Educação) proporciona assistência educacional hospitalar no Paraná desde 2007. O Sareh (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar) busca a continuação do ensino mesmo durante o processo médico.

O Hospital de Câncer de Cascavel – Uopeccan aderiu ao programa no ano de 2012 e hoje atua com três professoras e uma pedagoga, segundo a responsável pelo núcleo de apoio ao Sareh no NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel, Dorimar Backes. “Os educadores atendem alunos da educação infantil ao ensino médio nas áreas de Linguagem, Exatas e Humanas”.

A equipe do Serviço na Uopeccan é formada pela pedagoga Aryadny Neubauer, professora na área de Linguagem Leila Virtuoso, professora na área de Exatas, Maria Margarida Peternela e a professora na área de Humanas, Luzia Rodrigues. A grade disciplinar é pautada a partir das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e acompanha o ensino regular às crianças e adolescentes do estado. “Os professores precisam estar em contato com a escola em que o educando frequentava para que possam encaminhar materiais e atividades, assim o aluno continua acompanhando o conteúdo escolar”, explica Dorimar.

As aulas ocorrem na área pedagógica do Hospital, no ambiente ambulatorial ou até mesmo nos leitos. “Nós tentamos oportunizar a continuidade do processo de escolarização e a reinserção no ambiente escolar através do atendimento pedagógico hospitalar. O serviço segue de forma contextualizada e interdisciplinar”, explica a pedagoga Aryadny Neubauer. “Quando as crianças e os adolescentes chegam à Uopeccan, faço uma entrevista com eles e converso com o responsável, oriento a respeito dos direitos que eles possuem e como devem agir em relação à escola”, completa Aryadny.

O programa atende também em domicílio ao aluno que tem mais de 90 dias de atestado médico. “Só no primeiro semestre de 2018 nós atendemos cerca de 400 crianças que ficaram hospitalizadas ou receberam atendimento médico na Uopeccan”, finaliza.

Anjos do Bem

O Sareh em parceria com o Hospital de Câncer Uopeccan desenvolve o livro “Anjos do Bem”. A obra reúne textos autobiográficos produzidos pelos alunos juntamente com os professores do Serviço. “Os familiares também nos ajudam a relatar a realidade e os momentos vividos na luta contra o câncer, toda a superação e a esperança da cura”, conta a pedagoga. No dia 19 de setembro, às 19h no Teatro Municipal de Cascavel, haverá o lançamento da 5ª edição do livro Anjos do Bem.

Letícia Marasca