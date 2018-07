Universidades do Paraná estão entre as cem melhores

Londrina - As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM) e de Ponta Grossa (UEPG) estão entre as 100 melhores da América Latina, segundo o “Latin America University Rankings 2018” da revista inglesa Times Higher Education, divulgado na quarta-feira (18).

A Times Higher Education World University Rankings, fundada em 2004, é responsável por ranquear a lista das melhores universidades do mundo. Os dados da THE tem o objetivo de auxiliar os alunos na escolha do melhor lugar para estudar.

As instituições foram avaliadas em conceitos como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento, perspectivas internacionais citações, quantidade de doutores, renda institucional e produtividade. O ranking avaliou universidades de dez países. O Brasil domina a lista com seis instituições entre as dez primeiras colocadas.

No Paraná, a UEL figura entre as 50 melhores universidades da América Latina e entre as 25 melhores do Brasil, se destacando nas avaliações de pesquisa e ensino. Na UEM, o ensino também ganhou projeção internacional e fez com que a universidade ocupasse a faixa da 71ª posição, entre as brasileiras a instituição alcançou a 30ª colocação.

Logo em seguida, aparece a UEPG na 33ª posição entre as melhores do país e entre as 100 mais bem classificadas da América Latina. A estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) também ganhou destaque entre as 129 universidades do ranking.