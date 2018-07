Universidades abrem seleção para programas do MEC

(Foto: Divulgação )

Instituições de Ensino Superior estão selecionando professores da rede pública estadual para atuarem como supervisores e/ou preceptores de estudantes de Licenciatura e Pedagogia no Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e no Programa de Residência Pedagógica, ambos do MEC (Ministério da Educação).

Os editais com informações sobre o processo de seleção, incluindo as escolas estaduais selecionadas, estão disponíveis nas páginas das IES participantes nestes programas e no portal www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br.

Os professores selecionados deverão preencher o currículo na Plataforma Freire e receberão bolsa-auxílio durante 18 meses, para atuar como supervisores e/ou preceptores de estágio dos alunos que estão no 1º e 2º anos dos cursos de Licenciatura e Pedagogia, inscritos no Pibid, e estudantes do programa de Residência Pedagógica do 3º e 4º anos da graduação.

Dúvidas sobre o preenchimento do currículo devem ser direcionadas para [email protected] ou para o telefone 0800 616161 (código 7).