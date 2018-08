Univel Play reúne milhares de alunos

Com o propósito de unir conhecimento, aprendizado, criatividade e diversão, o Centro Universitário de Cascavel – Univel, promoveu no dia 10 de agosto, a 2ª edição do Univel Play, evento que reúne alunos do terceiro ano do ensino médio para vivenciarem experiências através de oficinas demonstrativas sobre as diferentes profissões. “O Univel Play é contagiante. Nosso objetivo é ajudar a transformar a juventude por meio da educação, despertar o conhecimento dentro de cada aluno para que ele coloque o aprendizado a serviço do bem comum, pois qualidade de ensino é nosso forte e estamos preparados para oportunizar o melhor”, declara o Reitor da Univel, Renato Silva.

Sendo um dos eventos mais importantes da instituição, o Univel Play acontece uma vez ao ano com o envolvimento da equipe pedagógica, reitoria, marketing e conta com a participação de coordenadores de curso, professores, alunos, egressos, colaboradores e parceiros que fazem a mágica acontecer. Para a aluna Gabrielle Ferreira de Lima foi inesquecível. “Univel Play foi um evento que jamais vou esquecer. Conheci um pouco de cada curso e tive a oportunidade de assistir ao Júri Simulado, que me despertou o desejo de querer cursar Direito. Tenho a certeza de que quero me formar pela Univel”, conta.

Cada curso prepara uma programação especial para receber os alunos, que têm a oportunidade de participar de oficinas, tirar dúvidas com os professores, conversar com os acadêmicos e saber mais sobre os cursos de graduação. A ideia é esclarecer para o aluno sobre as diferentes profissões. “É comum que surjam dúvidas sobre a escolha da profissão nessa idade. Entendemos que nossa participação é importante para ajudar o aluno a escolher com segurança a profissão que deseja para o seu futuro”, explica a Pró-Reitora Acadêmica, Viviane Silva.

Programação especial

Além de conhecer sobre as profissões, os alunos participaram de exposições, júri simulado, apresentações culturais, escalada, guindaste, intervenções urbanas, dança, oficinas criativas e jogos de educação. Além disso receberam brindes personalizados, lanche e assistiram ao show com a banda de rap nacional Oriente. “O Univel Play foi demais, eu amei! Vim participar para ver o curso de Biomedicina e superou todas as minhas expectativas”, conta a aluna do terceiro ano do Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto – CEEP, Suzien Keli Antunes Flor. Para os professores que acompanharam os alunos, uma recepção especial foi organizada com palestra ministrada pelo professor da Univel, Cezar Roberto Versa, que falou sobre o uso da tecnologia na educação.

Para o Pró-Reitor Administrativo, Lucas Silva, é uma alegria muito grande receber os futuros alunos da Univel. “É um dia que nos dá prazer, orgulho e motivação em poder mostrar um pouco do que é o mundo universitário, assim como apresentar as profissões, quais desafios eles terão e com isso orientar os alunos a tomarem a melhor decisão. Sabemos que 80% das profissões que vão existir nos próximos vinte anos ainda não foram nem inventadas e o nosso desafio é tentar trazer um pouco do que será esse futuro para esses alunos”, ressalta Lucas.