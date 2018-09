UNIVEL Acadêmicos desenvolvem atividades no Dia Nacional da Construção Social

O Sinduscon/Paraná - Oeste através do CASC – Comitê de Ação Social e Cidadania, realizou no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel a 7ª edição do Dia Nacional da Construção Social – DNCS 2018. O evento contou com a presença de 1.525 trabalhadores e 347 voluntários, totalizando um público de 1.872 participantes.

Durante todo o dia foram realizados mais de 18.000 atendimentos e o Centro Universitário de Cascavel – Univel esteve presente com os cursos de Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Artes e Pedagogia. O construtor Pedro Alves aproveitou para colocar os exames em dia. “Muito boa essa oportunidade de poder fazer os exames gratuitos. A gente já sai sabendo do resultado e como cuidar da saúde”, diz Pedro.

Além de cuidar da saúde dos trabalhadores da construção civil e seus familiares, a Univel por meio dos cursos de Artes e Pedagogia realizou atividades especiais voltadas para crianças. Os pequenos puderam desenhar, colorir, ouvir histórias e também assistir ao teatro de fantoches, um projeto chamado “Direitos Humanos uma prática com teatro de fantoches”, onde os direitos humanos são apresentados de forma lúdica para crianças, com o objetivo de construir valores para a vida desde a infância. “Minha filha adorou a apresentação, mesmo sendo pequena prestou atenção em todos os detalhes e ficou quietinha enquanto assistia o teatro. Eu também aprendi coisas novas, é uma forma diferente de aprender”, conta Maria Lúcia Gonçalves.