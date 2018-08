Unipar vai ao Colégio Estadual Attílio Fontana

(Foto: Divulgação )

Com o objetivo de aproximar o mundo acadêmico da comunidade escolar, a Unipar investe no “Mostra de Profissões”. Em Toledo, o projeto contemplou alunos do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana. Também participaram alunos do Colégio Estadual Jardim Maracanã. Professores e acadêmicos apresentaram os cursos que a Instituição oferece, enaltecendo os diferenciais de cada um. O propósito é repassar informações para estudantes que devem prestar vestibular este ano, expondo as diferenças entre as profissões e apresentando o que a Unipar disponibiliza para uma formação profissional de excelência.