Unipar recebe visita de estudantes do Colégio Santa Tereza do Oeste

Cascavel - Frente a tantas opções de vida e de trabalho, o jovem hoje tem um leque de possibilidades e uma angústia maior em relação ao futuro. Avaliando este cenário, a Universidade Paranaense – Unipar abre suas portas para apresentar o que são as profissões e qual o mercado de atuação em cada área. Nos últimos dias, a Unidade de Cascavel recebeu a visita de alunos do Colégio Estadual Santa Tereza do Oeste, via parceria com a empresa Cool Seed.

O grupo foi recepcionado pelo diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, e equipe do Prove (Programa de Valorização da Educação), que organizou a visita guiada. O diretor fortaleceu a ideia de que o mercado é exigente e seleciona os bons, instigando cada um a refletir sobre qual imagem passa às outras pessoas, como se destaca em sala de aula e no trabalho, se reconhece como alguém que estuda, se dedica e quer algo.

Da Cool Seed, acompanhou a turma a representante do departamento comercial, Carmem Martins. Segundo se posiciona, o interesse da empresa é auxiliar o jovem a seguir estudando e se qualificando para o mercado, investindo sempre no capital humano. “A empresa abre as portas, apresenta seus setores e mostra a formação necessária para atuar em cada setor, visando inserir os jovens do município no meio acadêmico para ampliar a possibilidade de crescimento pessoal e profissional e minimizar o desemprego local”.

A diretora do Colégio, professora Juliana Soares de Oliveira Marciniak, também participou e avalia que o papel enquanto instituição de ensino é levar informação e conhecimento sobre as áreas de mercado que os alunos demonstram interesse. “É de extrema importância a parceria universidade/empresa, que possibilita criar uma perspectiva do futuro”, destaca.

A professora ainda frisa que pelo fato de o município ser pequeno, com menos infraestrutura de trabalho, a proposta é incentivar o jovem a buscar o que almeja na vida: “Torcemos para que eles não desistam e vislumbrem sempre um horizonte”.