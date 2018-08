Unipar participa do projeto Família na Escola do Colégio Olinda Truffa de Carvalho

O fim de semana foi movimentado e animado para o curso de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense – Unipar, que participou do projeto Família a Escola, do Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho. O evento acontece há dois anos.

A Unipar participou com professores e acadêmicos, que ofereceram pintura facial nas crianças, análise de pele e quick massage, atendendo centenas de pessoas. Ação foi realizada via Prove (Programa de Valorização da Educação) e teve também a parceria da RPC/TV (Rede Paranaense de Comunicação) e Cenap (Centro de Educação Profissional).

A diretora auxiliar, professora Mônica Basso Forlin, esteve à frente da organização e explica que esse é um dia no ano em que toda a comunidade escolar é convidada para participar de atividades diversas e gratuitas, com o intuito de promover interações entre alunos, familiares e também a comunidade, além de divulgar projetos executados pelos alunos ao longo do semestre.

Neste ano, um projeto especial apresentado foi o Olinda Musical Show, que é um grupo de música que funciona dentro do Colégio, sem custo, oportunizando a disseminação da arte e cultura.

A professora agradece e destaca a importância da parceria com a Universidade: “Esse encontro proporciona à comunidade conhecer os cursos que a Unipar oferece e instigar o interesse pela vida acadêmica. A Unipar sempre está conosco, além desse evento especial, participa em outros dias do ano, possibilitando ampliar conhecimentos a partir das palestras que oferta e também abrindo as portas para visitação e para sua mostra de profissões”.

Outras ações como essa já estão programadas para os próximos dias, como a ação social no Centro de Convenções de Santa Lúcia e a mostra de profissões em Ubiratã.

Fotos

Foto: Família (3)

Legenda: Unipar é parceira em evento para a família

Foto: Família (1)

Legenda: Massagem promove bem-estar nos participantes

Foto: Família (2)

Legenda: Pintura facial atrai e encanta crianças