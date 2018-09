Unipar contribuiu para mais sorrisos na Campanha McDia Feliz

Ainda repercute a valorização da campanha McDia Feliz, que aconteceu no último sábado (25), com o apoio do Instituto Ronald McDonald. A intenção é reverter recursos da venda de Big Mac para uma causa nobre - o combate ao câncer infantojuvenil, beneficiando pacientes do Hospital do Câncer de Cascavel.

Esta foi a 30ª edição da campanha, que, neste ano, destinará também recursos da venda, no balcão, para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral. A ideia é ampliar as oportunidades de vida dos jovens e torná-los agentes de transformação.

A Universidade Paranaense – Unipar acompanhou de perto os trabalhos, realizando, no local, atendimentos e orientações em saúde – teste de glicemia e aferição da pressão arterial, além de levar desenhos de animados para as crianças colorir e realizar pintura facial. Da ação participaram estudantes dos cursos de Enfermagem e de Estética e Cosmética, via Prove (Programa de Valorização da Educação).

Como acontece há muitos anos, a Unipar também contribuiu reunindo seus funcionários para ouvir a experiência de um paciente em tratamento no Hospital. A história do garoto, Davi D’Agostini, de três anos, emocionou a todos. Davi esteve acompanhado de sua mãe Bruna Miskinis, que contou sobre o diagnóstico do Tumor Wilms, as sessões de quimioterapia para diminuir o tamanho do tumor e a cirurgia para a retirada do rim direito. Na sequência, todos participaram do lanche, em prol da causa.