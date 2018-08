Unioeste promove Congresso de Ciências Agrárias

O Seciagra - Congresso de Ciências Agrárias da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) teve início no ano de 2000 com o objetivo de reunir docentes, acadêmicos e profissionais da área para debater atualidades técnico-científicas.

A IX edição do evento será do dia 6 a 9 de agosto no câmpus de Marechal Candido Rondon e se propõe a debater as ferramentas utilizadas para alcançar índices tecnológicos crescentes na agropecuária moderna.

A expectativa é de que 600 pessoas participem promovendo assim a integração da comunidade acadêmica do Centro de Ciências Agrárias da Unioeste com os profissionais, produtores rurais, discentes e docentes de outras Instituições públicas e privadas da Região, visando uma troca de conhecimento e experiência sobre os temas abordados no congresso.

Na edição de 2018 o Congresso sediará o II Concurso de Fotografia Científica, incentivando os estudantes a registrarem e difundirem a pesquisa científica por meio das lentes. Atualmente, o congresso conta com os cursos de graduação em Agronomia e Zootecnia, Mestrado e Doutorado em Agronomia, Zootecnia e Desenvolvimento Rural Sustentável, todos contribuindo com pesquisas e difusão de tecnologias.

Os resultados são apresentados na forma de trabalhos científicos, divulgando as linhas de pesquisa desenvolvidas não só na Unioeste, mas também em outras instituições de ensino da região. Na edição de 2018, os melhores trabalhos nas grandes áreas de Agronomia e Zootecnia serão agraciados com o Prêmio Professor Antônio Carlos dos Santos Pessoa, em menção ao profissional que atribui o nome da Fazenda Experimental da Unioeste.