Unioeste inicia diálogo para cooperação internacional com universidade líbia

O assessor de relações internacionais da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), professor Pery Francisco Assis Shikida, esteve na Líbia para tratar de iniciativas de colaboração internacional, acompanhado do professor Plínio Ribeiro Fajardo Campos, representante do câmpus de Toledo na área de Engenharia Química, e do professor Mabruk Mansor Abogderah, que representa as Universidades de Sabratha e Zawia, da Líbia.

Para o professor líbio Mabruk, “esta cooperação internacional será muito importante, não apenas para questões científicas de pesquisa, mas também servirá para unir as relações e culturas de ambos países, sendo que o mercado líbio está bem aberto para produtos brasileiros e empresas que atuam na construção civil”.

“É uma grande oportunidade para todos os envolvidos dessas instituições e um crescimento mútuo em nossas áreas de atuações, permitindo que todos nós possamos estreitar os laços com as instituições líbias por intermédio da contribuição conjunta”, reitera o professor Plínio Ribeiro.

Um termo de cooperação bilateral entre a Unioeste e as Universidades de Sabratha e Zawia será encaminhada para assinaturas entre as três instituições. Este é mais um convênio que procura maximizar, com ações concretas, a internacionalização acadêmica na Unioeste.