Uniamérica passar a ser o primeiro Centro Universitário Comunitário

A Uniamérica comemora um importante avanço no cenário da educação com transição de faculdade para centro universitário. Evento foi realizado na noite de ontem em Foz do Iguaçu com a represença de representantes da instituição e autoridades políticas e empresariais.

De acordo com a Portaria nº 682 do MEC, publicada em 16 de julho, a Faculdade União das Américas passa a ser o Centro Universitário União das Américas – UniAmérica, o primeiro centro universitário comunitário e sem fins lucrativos do Paraná, e o primeiro da América Latina, a trabalhar integralmente com metodologias ativas.

Esse novo modelo educacional proposto pela UniAmérica busca aproximar, ainda mais, a comunidade do ambiente universitário, formando profissionais cada vez mais qualificados para as demandas do mercado, por meio de uma aprendizagem efetiva.