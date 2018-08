Umidade relativa do ar entra em estado crítico

Cascavel - De acordo com dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a umidade relativa do ar pode chegar aos 30% na região oeste do Estado nesta terça-feira. Em Cascavel, a umidade pode chegar aos 30%, também. Sem previsão de chuva, o dia será de temperaturas elevadas, com mínima de 10ºC e máxima de 24ºC.

Na fronteira, a umidade pode chegar a 35% hoje. O calor também se faz presente em Foz do Iguaçu, com máxima de 26ºC.

Já em Palotina a umidade relativa chegou a 32% ontem e deve se manter nessa faixa também na terça-feira. A temperatura deve variar entre os 12ºC e 25ºC.

Estado de atenção

De acordo com recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), índices inferiores a 60% de umidade relativa do ar não são adequados para a saúde humana. Segundo especialistas, a umidade relativa entre 21% e 30% é considerada estado de atenção e é preciso umidificar os ambientes e ingerir bastante água.

Se o nível de umidade estiver entre 12% e 20% é decretado estado de alerta e os cuidados devem ser maiores com aglomerações em ambientes fechados e intensificar a hidratação nasal. Abaixo dos 12% é considerado estado de emergência e devem ser seguidas as instruções repassadas pela Defesa Civil do Município.