Uma queda de plano elevado por dia, em Cascavel

Trabalhadores faziam revitalização no Centro Cultural quando houve acidente (Foto: Aílton Santos)

Apenas neste mês, 34 quedas de plano elevado foram registradas em Cascavel, uma média de mais de uma por dia. O dado é do Corpo de Bombeiros, que atende as ocorrências. Segundo relatório online, neste ano até ontem, foram atendidos 224 acidentes desse tipo, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram 181 ocorrências.

Comparado os dois meses de julho, também houve acréscimo. Em julho do ano passado, 29 quedas foram atendidas, contra as 34 deste mês.

Na manhã de ontem, mais dois trabalhadores ficaram feridos em um acidente no Centro Cultural Gilberto Mayer, Centro da cidade.

A reportagem do jornal Hoje News acompanhou ao vivo o socorro às vítimas e o vídeo pode ser conferido no canal do YouTube (https://goo.gl/7rPT8R).

Os dois estavam trabalhando na substituição dos carpetes na parte interna do Cine Teatro Coliseu quando houve o acidente. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, um em estado grave e o outro com ferimentos moderados.

De acordo com o secretário de Esportes e Cultura, Ricardo Bulgarelli, os dois usavam equipamentos de proteção individual, mas caíram quando estavam descendo do andaime. “Eles já haviam terminado o serviço e, ao descerem do andaime, desprenderam-se dos cabos e sofreram a queda”, explicou.

Segundo a secretaria, os trabalhadores são presos da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) contratados por meio de convênio com o governo do Estado e que atuam na revitalização do local, que está recebendo pintura nova, substituição dos carpetes que forram o piso e as paredes e a substituição de equipamentos de som.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Fotos: Aílton Santos

20 - Trabalhadores faziam revitalização no Centro Cultural quando houve o acidente

BOX

Vítima fatal

E ontem a confirmação de uma triste notícia. Uma dessas vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu após cinco dias internada. Valmir Vicente Timóteo, 50 anos, caiu de uma altura de quase oito metros no Jardim Montreal, dia 25 de julho. Ele bateu a cabeça e estava internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel.