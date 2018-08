Uma nova logística para almoxarifados municipais

Projeto pretende transformar centro de eventos no almoxarifado central de Cascavel (Foto: Aílton Santos )

A intenção da Prefeitura de Cascavel, caso consiga comprar o prédio do Atacado Liderança, é transformar o atual Centro de Convenções e Eventos em um almoxarifado central, atendendo a uma antiga reivindicação do Observatório Social.

Construído na segunda gestão do prefeito Salazar Barreiros, aproveitando a estrutura do antigo Instituto Brasileiro do Café, o atual centro de eventos irá concentrar todos os materiais que o Município compra. Por ano, as compras variam entre R$ 200 milhões e 230 milhões.

A ideia é montar uma logística que, além de dar agilidade à distribuição dos produtos e dos materiais, também traga economia aos cofres públicos.

O secretário João Alberto Soares de Andrade, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diz que a reorganização da distribuição, eficiência da compra e melhoria da logística pode representar uma economia de R$ 10 milhões anuais.

A prefeitura possui aproximadamente 60 imóveis alugados, muitos servem apenas como almoxarifado. “Os aluguéis também são uma economia, mas não é só isso, tem a eficiência da compra”, relata o secretário.

No setor de educação são servidos diariamente entre 60 mil e 65 mil refeições e os alimentos estão espalhados em várias partes da cidade, inclusive nas próprias escolas, o que dificulta o controle.

A concentração no mesmo espaço, segundo o secretário, além de controlar os gastos, trará mais eficiência à gestão.

Novo centro

Para criar a Central de Distribuição, no entanto, antes o Município precisa adquirir um imóvel, que hoje a principal opção seria o Atacado Liderança, empresa que está em recuperação judicial.

Segundo o secretário João Alberto, a grande vantagem é que o imóvel praticamente não precisa de reformas. “Eu diria o seguinte: que dá para entrar, fazer uma boa lavagem, ajeitar algumas coisas e já no dia seguinte fazer um evento ali dentro. As condições permitem”, destaca.

A ideia é, além do novo centro de eventos, criar no espaço que possui um terreno de 67 mil metros quadrados um polo têxtil e fazer feiras com participação de países do Mercosul. O projeto é de até 2020 o polo têxtil já estar em funcionamento.

Empréstimo

Para adquirir o imóvel do Atacado Liderança, a Prefeitura de Cascavel busca recursos da Fomento Paraná e da Caixa Econômica Federal. O prefeito Leonaldo Paranhos negocia o melhor prazo e o menor juro para o empréstimo.

No dia 17 de julho foi homologada a assembleia que definiu o preço mínimo para a compra do imóvel fixado pela Justiça em R$ 28 milhões. A aquisição do imóvel tem apoio da sociedade civil organizada.

A prefeitura tem 90 dias para conseguir os recursos, encaminhar o projeto para aprovação da Câmara e adquirir o imóvel.